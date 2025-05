Gaza: un entrepôt d'aide du Programme alimentaire mondial pillé par des Palestiniens affamés

À Gaza, il ne reste plus rien dans l'entrepôt de Deir el Balah où le Programme alimentaire mondial avait stocké de l'aide humanitaire, pour une prochaine distribution. Sur des images diffusées par l'Agence France Presse, on peut voir des Palestiniens sortant avec des sacs de nourriture sur la tête, certains emportant même des palettes de bois. On entend également des tirs, en arrière-fond.

Le PAM avait réussi à faire entrer un peu d'aide humanitaire la semaine dernière, après deux mois de blocus total des Israéliens. Une « goutte d'eau », selon António Guterres, le secrétaire général de l'ONU qui avait prévenu : « La faim, le désespoir et l'incertitude autour de l'acheminement de la prochaine aide alimentaire créent une situation de plus en plus instable ».

Déjà ce 27 mai, une distribution encadrée par une société privée américaine avait tourné au chaos. Les témoignages en provenance de Gaza sont édifiants. Les Palestiniens, déjà soumis aux bombardements intensifs de l'armée israélienne, sont affamés. Ils ne font plus qu'un repas par jour, et en sont parfois réduits à moudre des pâtes pour extraire de la farine et fabriquer du pain.

Un nouveau drame à Gaza. Des milliers de personnes affamées ont pillé un entrepôt d'aide humanitaire du Programme alimentaire mondial. L'agence onusienne fait état d'au moins deux morts et plusieurs blessés, dans des circonstances qui restent à éclaircir. Le PAM déplore cet « incident tragique » et appelle à un « accès urgent et sécurisé de l'aide humanitaire » bloquée par Israël depuis près de deux mois.