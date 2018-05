Gaza : vingt-cinq Palestiniens tués dans des affrontements avec les soldats israéliens

Journée sous tension en Israël et dans la bande de Gaza, alors que doit être inaugurée, lundi 14 mai, l’ambassade américaine à Jérusalem. Vingt-cinq Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens dans la matinée au cours d’affrontements entre manifestants gazaouis et militaires, selon le ministère de la santé de Gaza. Et plus de 500 Palestiniens ont été blessés lundi, lors de ces heurts.



Des milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées lundi à différents endroits près de la frontière, et de petits groupes de Palestiniens ont tenté de s’approcher de la barrière de sécurité lourdement gardée par l’armée israélienne. Les manifestants ont lancé des pierres en direction des militaires, qui ont répliqué par des tirs.