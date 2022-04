Gel en France: la nuit la plus froide depuis 1947 pour un mois d'avril

La nuit de dimanche à lundi a enregistré les températures les plus froides pour un mois d'avril depuis 1947, a annoncé lundi matin à l'AFP Météo France, qui a précisé que les dernières mesures étaient en cours de vérification.



Les températures les plus basses ont été enregistrées en Champagne, où elles sont descendues jusque -9 degrés Celsius, alors que le gel a touché la quasi totalité du pays, à l'exception de Paris intramuros et des littoraux méditerranéens et de la Manche.