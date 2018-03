Génération Foot : une prime de la CAF de 275 millions Fcfa à gagner en cas de qualification à la phase de poules

Il y a un énorme enjeu financier dans les compétitions africaines interclubs. D'autant plus qu'à partir de cette année, la Confédération africaine de football (Caf) a décidé de doubler les primes des clubs à partir de la phase de groupes.En effet, "chaque club qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions Total et de la Coupe Confédération Total aura une garantie respectivement de 550.000 (près de 275 millions Fcfa) et 250.000 dollars (près de 125 millions Fcfa). Plus les équipes avanceront dans les deux épreuves et plus leur dotation sera améliorée", note le site de la Caf.Dans les précédentes éditions, le vainqueur de la Ligue des champions empochait 1,5 million de dollars (soit près de 750 millions Fcfa). Désormais, il va toucher pas moins de 2,5 millions de dollars (soit près d'1,2 milliard Fcfa). Le vainqueur de la Coupe de la Confédération qui encaissait 660.000 dollars (soit près de 330 millions Fcfa) précédemment, va désormais toucher 1,5 million de dollars (soit près de 750 millions Fcfa).