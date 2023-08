Géorgie: au moins six morts dans un glissement de terrain

Au moins six personnes ont été tuées et une trentaine sont portées disparues après un glissement de terrain dans la région montagneuse de Ratcha, dans le nord-ouest de Géorgie, ont indiqué vendredi les autorités de ce pays du Caucase. Deux corps ont été retrouvés dans la foulée de l'éboulement survenu jeudi et quatre autres ont été découverts vendredi, a déclaré le ministère géorgien de l'Intérieur, dans deux communiqués séparés. Pour sa part, le ministre de l'Infrastructure, Irakli Karseladzé, a fait état de 35 personnes portées disparues.