Geste de Guardiola, José Mourinho réplique : « il a gagné six trophées et moi trois. Mais j'ai gagné honnêtement et proprement »

A Liverpool Guardiola avait montré six doigts au public d'Anfield pour rappeler ses six titres de champion d'Angleterre. Invité à justifier son geste devant les supporters, il a établi un parallèle entre lui et José Mourinho, qui avait eu une réaction similaire quelques années plus tôt à Manchester United, mais avec trois doigts, avant d'être licencié.



Toutefois, José Mourinho n'a pas tardé à contre-attaquer depuis la Turquie : « Guardiola a dit quelque chose sur moi hier, qu'il a gagné six trophées et moi trois. Mais j'ai gagné honnêtement et proprement. Si je perds, je félicite mon adversaire pour avoir été meilleur que moi. Mais je ne veux pas gagner en ayant 150 poursuites judiciaires », a -t-il lancé sur