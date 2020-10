Gestion Sodav: Abdoulaye Guissé se décharge sur Ngoné Ndour et fait des révélations

La gestion de Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) continue d'alimenter la polémique. Le Conseil d’administration avait accusé certains acteurs culturels d’être des taupes de personnes mal intentionnées, à la suite de la parution d'un article relatant des propos de la PCA Ngoné Ndour sur les motivations présumées de l'audit commandité par le chef de l'Etat.



Dans une déclaration rendue publique ce dimanche, le président de l’Observatoire de la musique et des arts du Sénégal (Omart), Abdoulaye Mamadou Guissé, a accusé la Directrice du Label Prince Art de profiter de la Sodav pour enrichir son entreprise et les artistes qu'elle signe.



« La présidente du Conseil d'administration, Ngoné Ndour, est la directrice de la société de production Prince Art, fondée par Youssou Ndour. Un véritable conflit d'intérêts. Les artistes de Prince Art sont plus servis à la Sodav que les autres », a-t-il affirmé.



Aussi, Abdoulaye Guissé déplore que des personnes compétentes comme Aly Bathily et Angèle Diabang soient évincées au profit du clan Ndour.



« Le très compétent Bouna Manel Fall, ancien directeur-gérant, au terme d'un appel à candidature, a été écarté car victime d'un complot orchestré par Aziz Dieng et la famille Ndour. C'est Youssou Ndour qui parraine la gestion orientée et nébuleuse de la Sodav », peste-t-il.



Avant d'enchaîner: « Quelle catastrophe. Comment peut-on savoir le nombre de membres de la Sodav ? Combien reçoivent leurs droits d'auteurs ou droits voisins, leurs redevances ? Personne ne sait. C'est ça la gestion nébuleuse ».



Entre autres faits de gestion pointés du doigt par Guissé, il y a la subvention, d’après lui, accordée par la Sodav à un conseiller du président de la République. Il s’y ajoute aussi l’immeuble loué au prix fort par la société à la Cité Keur Gorgui et dont il se demande qui en est le propriétaire. « La plupart des festivals et activités culturelles soutenus financièrement par la SODAV sont organisés par des membres du Conseil d'Administration ».



Abdoulaye Guissé de conseiller au chef de l’Etat à persister dans sa demande d’audit de la Sodav. Il révèle être dans les dispositions de mettre les preuves de toutes allégations entre les mains de la commission de contrôle.