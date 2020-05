Gestion crise sanitaire: l’Etat serre encore les ceintures en bloquant les lignes de crédits (Document)

La gestion de la crise sanitaire a amené les gouvernants à entreprendre des stratégies pour ménager les caisses de l’Etat pour mieux lutter contre le coronavirus. Dans une note circulaire relative au gel de certaines lignes de dépenses, dont PressAfrik détient une copie, le ministère des Finances a fait part de l’annulation de certains crédits. Il s’agit des : « Conférences, congrès et missions » ; « Fêtes et cérémonies » ; « Frais de missions à l’intérieur du pays » ; « Frais de missions à l’extérieur du pays » ; « Billets d’avion agents et famille » ; « Matériel de Transport et service » ; « Autres matériels de Transports » ; « Location moyen de transport » ; « habillement et accessoires », ect. Document