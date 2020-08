Gestion de la Covid-19 au Sénégal: le directeur de l’Institut Pasteur trouve certaines critiques justifiées

Le directeur de l’Institut Pasteur de Dakar, Docteur Amadou Alpha Sall a réagi aux avis des uns et des autres sur la gestion de la pandémie au Sénégal.



Sur les critiques faites par bon nombre de Sénégalais, le scientifique sénégalais est d’avis que cela permet de s’améliorer. « Il y a toujours des critiques. Et quand ces critiques sont constructives, elles font toujours l’opportunité d’améliorer les choses », a-t-il répondu.



Docteur Amadou Alpha Sall reconnaît également qu'il y a certaines de ces critiques qui sont justifiées. Pour lui, le Sénégal a eu l’opportunité de s'améliorer en ce qui concerne la stigmatisation parce que s'est-il justifié, « le Sénégal connaît les gens qui sont atteints par la Covid et qui connaissent une certaine stigmatisation et cela est vraiment regrettable dans la mesure où on n'est pas arrivé jusqu'à présent à éviter cela et qui peut faire que des gens peuvent être malades et rester chez eux », a-t-il déploré.



Avant de souligner ce qu’il appelle un bilan « honorable ».



Le Docteur Sall poursuit en se satisfaisant également du comportement de la majorité des Sénégalais. « La deuxième chose que je trouve bien au Sénégal qui concerne le gouvernement et la population en général, c’est quand même une mobilisation collective. La plupart des gens essaient de respecter les mesures. Et dans une épidémie, c’est la partie la plus importante quand on arrive à avoir la classe politique, les médecins, les différents corps que ce soit au niveau centralisé ou décentralisé et la capitale », a-t-il déclaré sur les ondes de i-Radio.



Sur un plan purement technique, a ajouté le virologue, « on sait que le Sénégal a fait des travaux très importants, il y a un taux de guérison qui est extrêmement bon, qui est beaucoup lié à la qualité de notre personnel médical qui s’est énormément engagé, mais aussi à tous les laboratoires comme l’Institut Pasteur de Dakar qui se sont engagés. C’est aussi lié au fait que nous avons dans chacun de ces défis su faire preuve de capacité à faire face à ces défis».