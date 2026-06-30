Gestion de la dette : le Sénégal mise sur la prudence et les partenariats public-privé

Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a réaffirmé mardi la volonté du gouvernement de maintenir une gestion prudente de la dette publique. Intervenant lors du débat d’orientation budgétaire à l’Assemblée nationale, il a annoncé une diversification des sources de financement pour mobiliser les ressources nécessaires à la transformation économique du Sénégal. « Le gouvernement entend poursuivre une gestion prudente de la dette publique, tout en diversifiant ses sources de financement, afin de soutenir les investissements nécessaires à la transformation économique du pays », a déclaré le ministre devant les députés.



Pour l'exécutif, la maîtrise de l’endettement s'impose comme un pilier de la stratégie budgétaire de l’État. « Ce principe de rigueur budgétaire, indispensable pour regagner la confiance des marchés et des partenaires techniques et financiers, sera maintenu », a assuré Cheikh Diba. Les projections officielles indiquent une baisse des intérêts de la dette, qui passeront de 1 303,9 milliards de FCFA en 2027 à 1 061,4 milliards de FCFA en 2029, soit un recul de 242,5 milliards de FCFA.



Cette trajectoire s'inscrit dans un contexte où le besoin global de financement de l’économie est estimé à 19 689,4 milliards de FCFA pour la période 2027-2029. Le ministre a précisé que « ce besoin de financement est principalement imputable à l’amortissement de la dette, qui représente 77,26 % du total ».