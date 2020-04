Gestion de la distribution d'aide alimentaires d’urgence : Alioune Tine crache ses vérités

La gestion de la pandémie du covid-19 notamment celle de la distribution d'aide alimentaires auprès des familles vulnérables est vivement critiquée par bon nombre de Sénégalais. Le président de Africa Jom Center, Alioune Tine, qui s’est joint à la vague d’indignation, est d’avis que l’union nationale autour du président de la République, Macky Sall, est en train d’être trahie.



D’entrée, Alioune Tine, rappelle qu’: « Au départ, on avait proposé un comité national chargé de la gestion de tout ce qui concerne les denrées alimentaires et l’aide qu’on doit donner aux gens qui sont victimes de la pandémie du coronavirus. On avait l’impression qu’on avait été compris surtout après le discours du président de la République du 3 avril ».



Mais, déplore-t-il, « ce qu’on est en train de vivre actuellement, je pense que c’est la première brèche dans ce qu’on peut appeler la politique d’union nationale derrière le président de la République et sa stratégie. Je pense que ceux qui sont en train de travailler sur ça sont en train de trahir l’esprit de l’union nationale derrière la politique du Président pour combattre le coronavirus ».



L’ancien directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest juge honteux ces faits et les considère pires que le coronavirus. Il invite l’Ofnac à s’autosaisir pour que l’on revoie les conditions d’attribution des marchés des denrées et du transport de ces denrées.



« Ce qu’il faut faire immédiatement, je pense que c’est d'ouvrir une enquête par rapport aux conditions d’attribution à la fois du marché du riz, mais également du transport. L’Ofnac pourrait s’autosaisir, je pense aussi que le procureur pourrait s’autosaisir et c’est ça qui va créer la transparence et dès maintenant procéder à une rectification », estime-t-il sur I-radio.



M. Tine de conclure en invitant les gens de la société civile, les avocats, les magistrats, les journalistes d’investigation à s’impliquer dans la gestion de lutte contre le covid-19.