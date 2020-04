Gestion de la pandémie du covid-19 au Sénégal : de nouvelles stratégies adoptées à partir de la semaine prochaine (Ministère)

De nouvelles mesures dans la prise en charge de la pandémie du coronavirus seront appliquées à partir de la semaine prochaine. C’est ce qui ressort de la dernière réunion du Comté national de gestion des épidémies du Sénégal, si l’on en croit au porte-parole du ministère de la Santé, Docteur Aloyse Diouf. Il s’est exprimé sur ces nouvelles stratégies qui consistent à effectuer des tests aléatoires sur des patients.



« Le premier acte consiste à redéfinir un peu la définition de cas parce que là c’était le malade qui portait les symptômes et qui venait d’une zone où on avait la maladie. Aujourd’hui, cette notion de zone épidémique revenant d’une zone où l’épidémie est en cours, on l’a enlevé pour élargir d’éventail des cas qui peuvent être considérés comme suspects », a expliqué Dr Diouf.



Poursuivant, il ajouté : « Le deuxième axe, c’est passé à la recherche active, c’est-à-dire, il va falloir, chez les malades même qui viennent en consultation de routine, qui viennent pour des maux de ventre, pour une autre pathologie, faire ce qu’on appelle des tests aléatoires ».



Se faisant, il va falloir prendre, par exemple, cinq (5) parmi les personnes qui sont venues en consultation et voir si ce n’est pas des personnes qui portent le covid-19 sans le savoir.



« Cela va se faire principalement au niveau des zones où les cas communautaires sont apparus et secondairement à une échelle beaucoup plus large dans toutes les structures de santé », a-t-il informé.



Selon Dr Aloyse Diouf, des orientations ont été données à l’ensemble des comités régionaux de gestion des épidémies, des médecins-chef de région qui vont adapter ces stratégies à leur contexte social mais aussi géographique. Et, « nous pensons qu’à partir de la semaine prochaine, ces mesures pourront démarrer », a-t-il conclu.