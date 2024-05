Gestion des déchets en milieu scolaire : les potaches du CEM Samba Guèye des HLM impliqués

Une conférence qui a pour thème : typologie des déchets et leurs impacts sur l'environnement a réuni ce vendredi les élèves du CEM Samba Gueye sise aux HLM de Dakar. Cette rencontre comme l'indique le thème est pour initier ces potaches à la gestion des déchets. Cette sensibilisation, selon les organisateurs est pour faire prendre conscience aux élèves les dangers des déchets dans leur environnement, notamment scolaire.



Le secrétaire de Sénégal 7 V, Ousmane Sène s'épanche sur la pertinence du thème, " nous avons célébrée la journée environnementale du CEM docteur Samba Guèye. Comme thème on a choisi : la typologie des déchets et leurs impacts sur l'environnement. On en a profité pour sensibiliser l'ensemble du CEM, les 524 élèves en plus de leurs professeurs. C'est pour éveiller leur conscience, surtout avec le réchauffement climatique et à la dégradation de l'environnement et la gestion des déchets par rapport au tri".



Le CEM, Samba Guèye, si l'on se fie aux dires de monsieur Sène, constitue l'étape première de cette campagne de sensibilisation. "Cet évènement va se pérenniser au niveau de toutes les écoles qui sont dans la commune", a jouté le secrétaire général de Sénégal 7 V.