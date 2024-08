Gestion des déchets : l’Université de Bambey signe une convention de partenariat avec la SONAGED

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) et l’université Alioune Diop (UAD) ont signé une convention de partenariat ce vendredi.

Cela, pour une meilleure gestion des déchets sur les sites de ladite université.

La convention a été paraphée par le recteur de l’UAD, Pr Mamadou Faye, et le directeur général de la SONAGED, Khalifa Ababacar Sarr, en présence de leurs collaborateurs.

Selon le recteur de l’UAD « cette convention de partenariat marque une étape importante pour nous et va sans doute contribuer à la préservation de l’environnement et au développement durable de notre université. Elle va permettre à l’université de normaliser la gestion des déchets ».



« Cette convention va renforcer le plan de formation de l’université en matière de gestion des déchets. Il assure que l’UAD compte participer activement aux campagnes de sensibilisation pour améliorer le cadre de vie » a ajouté Pr Faye.

Le recteur promet que l’université Alioune Diop va mettre des stagiaires à la disposition de la SONAGED.

« Elle compte aussi développer des projets et programmes de valorisation des déchets» déclare le recteur de l’UAD.

Le directeur général de la SONAGED, Khalifa Ababacar Sarr, précise que cette convention vise à intégrer les universités dans la gestion des déchets.

Cette convention, a-t-il expliqué, va contribuer à améliorer l’environnement et le cadre de vie de cet établissement universitaire.

Il a relevé l’urgence pour les chercheurs d’interagir pour améliorer la gestion des déchets médicaux et biomédicaux des structures sanitaires.