Gestion des finances publiques : le DG de la SAR auditionné par la Dic

Mamadou Abib Diop, l'actuel directeur général de la Société africaine de raffinage (SAR), a été entendu, lundi, par la Division des investigations criminelles (Dic). Cette audition s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur la gestion de la société publique sur la période 2020 à 2024. Joint par L'Observateur, le principal concerné a confirmé le fait sans toutefois commenter le fond du dossier.



Cette instruction fait suite à l'audit sur la gestion des finances publiques 2019-2024, dont les conclusions ont mené à l'ouverture de cette enquête ciblée. Celle-ci, confiée à la Division des investigations criminelles (DIC), se concentrerait sur des mouvements financiers estimés à plusieurs centaines de milliards de FCFA au sein de la SAR.



Pour mener à bien leurs investigations, les policiers de la DIC ont pour mission d'examiner en détail la comptabilité interne de la société ainsi que ses carnets de commandes. L'analyse portera sur les transactions liées à l'ensemble des produits pétroliers commercialisés par la SAR : le gaz butane, l'essence, le kérosène, le gasoil, le diesel et le fuel oil, en remontant jusqu'à l'exercice 2020.



Le champ de l'enquête est élargi à d'autres aspects de la gestion. Ainsi, la gestion des assurances et les processus de recrutement des prestataires impliqués dans certaines opérations techniques et financières de la société seront également passés au crible.



