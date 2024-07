Gestion des fonds Covid-19 : le ministre de la Justice fait une nouvelle annonce

On en sait un peu plus sur la gestion du dossier des fonds Covid-19. Le ministre de la Justice qui recevait des représentants d’Article 19/Afrique de l’Ouest samedi, s’est prononcé sur la suite accordée au rapport d’audit de la Cour des comptes. Ousmane Diagne a informé que la procédure judiciaire enclenchée pour faire la lumière sur cette affaire suit son cours. Mieux, il a assuré que "le juge sera saisi et le droit sera dit ».



« Le Ministre de la Justice a assuré la suite logique du rapport d’audit de la cour des comptes sur les fonds Covid-19. Il a précisé que l’information judiciaire ouverte suit son cours et que dans un avenir proche, les infractions visées par le rapport seront traitées comme de droit, « le juge sera saisi et le droit sera dit » pour garantir une transparence financière dans le secteur de la santé », a rapporté Article 19 sur sa page Facebook.



Lors de cette rencontre, d’autres sujets ont été discutés notamment l’accès à l’information, de l’état des libertés civiques, de la régulation des réseaux sociaux, de la situation du PGO Sénégal et des droits fondamentaux.



La gestion des fonds COVID a suscité une attention particulière au Sénégal, en raison de l'ampleur des ressources mobilisées pour faire face à la crise sanitaire et de l'urgence des besoins à couvrir. Le rapport de la Cour des Comptes a révélé des dysfonctionnements et des cas de mauvaise affectation des fonds, entraînant une demande accrue de transparence et de justice de la part du public.