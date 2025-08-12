Gestion des inondations à Touba : l’ONAS déploie 40 camions pour renforcer le pompage

Touba fait face à des inondations persistantes, et les services du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ont sorti les grands moyens. Le 12 août 2025, le directeur général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Séni Diène, a lancé la mise en service de 40 camions flambant neufs dans le cadre du Projet d’acquisition et de renouvellement de camions de vidange (PARC).



Financé à hauteur de 2 milliards FCFA, le PARC est un projet pilote cofinancé par la Fondation Bill et Melinda Gates, la DER/FJ et la BNDE. Ces nouveaux véhicules viennent en appui aux opérations menées par l’ONAS, la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations (DGPI) et l’initiative locale Touba Ca Kanam pour évacuer les eaux pluviales des quartiers touchés.



« Ces camions viennent en appui à ce qui est déjà fait. Certaines habitations situées dans des zones basses se retrouvent avec des eaux stagnantes, hors de portée de nos canaux. C’est pour pallier cette situation que nous avons acheminé un certain nombre de camions afin de compléter le dispositif », a expliqué M. Diène.



À Keur Niang et Nguélémou (quartiers de Touba), les ouvrages stratégiques tournent à plein régime. Quatre pompes fonctionnent sur le bassin de 72 000 m³, dont deux de 1 260 m³/heure et deux de 900 m³/heure. À Keur Niang, une nouvelle pompe de 1 000 m³/heure renforce un deuxième bassin de 2 000 m³. « Cette montée en puissance accélère la baisse du niveau d’eau et permet déjà de libérer certaines voies, dont l’entrée principale de la cité religieuse, à nouveau accessible sur ses deux voies », a indiqué M. Diéne.



Une nouvelle station de pompage installée face à la grande mosquée refoule désormais les eaux vers Keur Niang, renforçant la capacité globale d’évacuation et redonnant progressivement aux habitants l’accès à leurs maisons et aux routes.

