Gestion des pêches : la ministre Amy Mara Dièye réceptionne 24 pirogues et 5 vedettes à Ouakam

Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Amy Mara, a procédé, mardi 29 septembre 2026 au quai de pêche de Ouakam, à la réception officielle de 24 pirogues en fibre de verre et de 5 vedettes de servitude destinées aux services techniques de son département ministériel.



Ces embarcations sont entièrement financées par le Projet de Gestion des Ressources naturelles au Sénégal (SENRM), à hauteur de 600 000 millions de FCFA.



Selon le SENRM, cette acquisition s’inscrit dans la mise en œuvre du projet en matière de gestion des pêches et d’initiatives de cogestion à la base, notamment dans le cadre des aménagements de pêcheries du pays.



Amy Mara s’est félicitée de cette initiative, qui vient renforcer les capacités opérationnelles des pêcheurs de la région et consolider l’action de la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP), en particulier pour la sécurité en mer.



Elle a également salué l’engagement du Projet SENRM et de ses partenaires techniques et financiers, dont la mobilisation contribue directement à l’amélioration des conditions de travail des acteurs de la pêche artisanale et à la sécurisation des ressources halieutiques.



La cérémonie de remise des pirogues et des vedettes de servitude s’est déroulée en présence de dignitaires lébous de Ouakam, des autorités locales, des femmes transformatrices et du fabricant des embarcations, l’entreprise SEMI.