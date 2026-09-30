Ouakam : deux trafiquants présumés de cocaïne interpellés par la DIC

La Division des investigations criminelles (DIC) a interpellé, le 28 septembre 2026, deux individus soupçonnés d’association de malfaiteurs, de détention et de trafic de drogue dure.



Selon la Police nationale, c’est lors d’une patrouille nocturne effectuée dans le secteur de Ouakam que les enquêteurs ont aperçu l’un des mis en cause dans un coin de rue. Son attitude jugée suspecte a conduit à son interpellation pour une vérification d’identité. Lors de la palpation de sécurité, les policiers ont découvert sur lui 05 boulettes de cocaïne.



La poursuite des investigations a mené les éléments jusqu’à son appartement, situé dans le même secteur, où ils ont saisi dix autres boulettes du même produit. Les recherches ont ensuite permis l’interpellation de son fournisseur présumé.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. Les enquêtes se poursuivent.