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Rentrée scolaire : un déficit de plus de 700 enseignants signalé à Sédhiou



Rentrée scolaire : un déficit de plus de 700 enseignants signalé à Sédhiou
Le déficit d’enseignants constitue l’une des principales difficultés qui se posent à l’Inspection d’académie de Sédhiou (sud) à l’orée de la nouvelle année scolaire. Au total, plus de 700 postes restent à pourvoir dans les différents niveaux d’enseignement, selon les données présentées lors du Comité régional de développement (CRD) préparatoire tenu le mardi 29 septembre 2026.

La situation est particulièrement préoccupante au niveau de l’enseignement élémentaire, où l’académie accuse un déficit de plus de 500 enseignants. Dans les collèges,  130 postes demeurent vacants, tandis que les lycées enregistrent 75 postes non pourvus.

Face à cette situation, les autorités académiques ont lancé  un plaidoyer urgent  pour combler les postes vacants et  permettre aux établissements scolaires de disposer des ressources humaines nécessaires à un fonctionnement normal.
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Ismaila Mansaly (correspondant)

Mercredi 30 Septembre 2026 - 19:06


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