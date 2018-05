Gestion du pérole et du gaz : Macky Sall invite l’opposition à sa table

Bénéficier des ressources naturelles ne peut se faire sans l’apport de tous. C’est la position adoptée par le chef de l’Etat Macky Sall qui a invité l’opposition e t la société civile autour d’une table pour discuter.



Le président de la République qui a présidé la cérémonie d’ouverture de de la 3e Assemblée générale de l’Association des autorités anti-corruption d’Afrique s’est servi de cette occasion pour lancer une invite à tous les Sénégalais et, ajoute-t-il, «J'espère que tout le monde répondra».

«Je vais convoquer au courant de ce mois de mai, une grande concertation nationale. Et j'espère que tout le monde répondra à cet appel. Parce qu'il s'agira de parler de l'avenir de nos ressources pétrolières et gazières et nous allons voter une loi avant même le début de l'exploitation, une loi qui définira les modes de répartition des ressources tirées du pétrole et du gaz», a-t-il déclaré.



Selon lui, la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal transcende un parti d’où la nécessité d’impliquer «la société civile, l'opposition, et toutes les forces vives qui auront les idées par rapport à comment nous devrons gérer ces ressources dans l'intérêt exclusif des populations sénégalaises».