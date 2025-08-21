Gestion durable des ressources naturelles : Kolda se dote d'un programme d’activités génératrices de revenus

Autres articles
-
France-Sénégal : l’État sénégalais engage un cabinet d’affaires français, Gide, pour défendre ses intérêts dans un arbitrage, dénonce Juan Branco
-
Accident de la route à Demba Ndiado (Sédhiou ) : plusieurs blessés enregistrés
-
Affaire Doudou Coulibaly : son avocat alerte sur son état de santé et demande le classement sans suite du dossier
-
Sanctions contre la CPI par les USA : le juge Mame Mandiaye Niang se dit serein et déterminé à faire son travail
-
Rencontre gouvernement-secteur privé : le Pm Ousmane Sonko appelle à un sursaut patriotique