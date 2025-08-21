Gestion durable des ressources naturelles : Kolda se dote d'un programme d’activités génératrices de revenus

L’État du Sénégal prévoit d’investir près de 60 milliards de francs CFA pour renforcer la gestion durable des ressources halieutiques et forestières. Cette enveloppe entre dans le cadre du Projet de Gestion des Ressources Naturelles au Sénégal (SENREM), initié par le gouvernement avec l’appui financier de la Banque mondiale. À Kolda (sud), les acteurs territoriaux se sont réunis la semaine dernière pour élaborer un programme d’activités génératrices de revenus en lien avec la mise en œuvre de ce projet. Lors de cet atelier régional, la coordonnatrice Ndéye Coura Mbaye Diop a rappelé les principaux objectifs du SENREM, qu’elle a détaillés au micro de Pressafrik Kolda.

Ismaila Mansaly (correspondant)

