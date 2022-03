Gestion nébuleuse de la MSAE : Samba Ndiobène Ka et Babacar Ngom accusés de mal gouvernance

Le collectif des adhérents de la Mutuelle de Santé des Agents de l’Etat du Sénégal (MSAE) accuse le magistrat Babacar Ngom et son bureau de mal gouvernance. Le collectif dénonce une gestion ‘’aux antipodes des principes de la mutualité’’. Et selon ses membres, ce dernier agit en complicité avec le ministre du Développement communautaire, Samba Ndiobène Ka.



« Créé en 2003, le Collectif des adhérents de la Msae, soutient que l'objectif de cette mutuelle a été dévoyé par certains des dirigeants dont son président Babacar Ngom. Depuis l'installation de nouveaux organes (CA et BE) par l'assemblée générale de 2016, les problèmes de gouvernance de la mutuelle, du point de vue de l'application des textes réglementaires en vigueur (le Règlement n°07/2009/cm/uemoa portant réglementation de la mutualité sociale au sein de l'Uemoa, la loi nº 2003-14 du 4 juin 2003 relative aux mutuelles de Santé et son décret d'application, les statuts et le règlement intérieur ainsi que le manuel de procédures de la Msae), se sont exacerbés avec notamment la prégnance du BE sur les autres organes, entraînant une gestion aux antipodes des principes de la mutualité », dénonce le collectif dans sa déclaration.



Sur les tares qui minent, selon lui, la gestion de la Msae, le collectif énumère « une course effrénée vers le foncier », « des achats de terrains se multipliant sans aucune cohérence», en contradiction avec les règles qui régissent le fonctionnement des mutuelles. Les membres du collectif relèvent en outre la transgression du principe du cantonnement qui exige que l'essentiel des dépenses de la mutuelle doive porter sur la prise en charge des bénéficiaires.



Dans le même ordre d'idées, le collectif des adhérents est revenu dans sa déclaration sur l'audit financier commandé par le Conseil d'Administration (CA) pour enfoncer davantage Babacar Ngom dans sa gestion. En effet, il rappelle que le rapport produit par le cabinet AXE Audit et Expertise montre à suffisance que les appréhensions des administrateurs sont en deçà de la situation exacte de mal gouvernance qui prévaut au niveau de la Msae.



S'attardant sur certaines conclusions de l'audit en charge contre le Bureau exécutif, les adhérents déclarent que Babacar Ngom ainsi que les membres du Bureau exécutif « dont les mandats ont pris fin depuis mai 2019 prennent en otage la Msae».



Contacté, le président Babacar Ngom trouve que c'est une déclaration mal intentionnée. Selon lui, ce collectif veut juste profiter de la réunion des mutuelles qui se tient au Sénégal pour se faire entendre. Il informe qu'il peut démonter tout ce qu'il y a dans la déclaration et promet de battre en Bretagne tous les arguments qui se trouvent dans cette déclaration "factice", livre «L'As».