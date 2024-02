Getafe-Real Madrid : la prise de bec entre Mason Greenwood et Jude Bellingham fait grand bruit

Lors de la victoire du Real Madrid à Getafe hier soir(jeudi), un incident entre Jude Bellingham et Mason Greenwood a éclaté. Le premier aurait insulté de violeur le second, ce qui ne passe pas pour les Azulones.



Pendant que le mercato fermait doucement ses portes, le Real Madrid se déplaçait chez son voisin de banlieue, Getafe, pour le compte de la 20e journée de Liga. La Casa Blanca a fait le boulot en s’imposant 2-0 grâce à un doublé de Joselu (14e, 56e).



Ce succès permet aux hommes de Carlo Ancelotti de reprendre la tête du championnat avec deux points d’avance aux dépens de son dernier rival pour le titre : l’étonnant Gérone.



Jusque-là tout va bien mais en réalité, un incident a eu lieu durant la rencontre. Au moment des faits, il est passé complètement inaperçu. Sur une image assez furtive, on peut voir Jude Bellingham insulter son compatriote Mason Greenwood. Le milieu de terrain aurait lâché un «violeur» à la tête de son adversaire du soir. C’est un extrait vidéo diffusé sur les réseaux sociaux qui a déclenché l’affaire.



Bellingham aurait insulté Greenwood de violeur

Sauf que pour les Azulones, cette insulte est suffisamment grave pour faire analyser les images auprès du superviseur de la ligue espagnole de football (LaLiga). Le club a en effet noté cet incident dans son rapport afin que le Madrilène soit sanctionné après avoir fait constater les faits. La Cadena Ser, qui a révélé l’affaire, précise tout de même que Getafe n’a pas l’intention de porter plainte. Ça ne devrait pas aller plus loin.



En revanche, cette histoire fait déjà du bruit en Angleterre, et pour cause. Pour rappel, si Mason Greenwood a débarqué à Getafe cet été, c’est en raison des accusations de violences conjugales et de tentatives de viol sur sa compagne dont il a fait l’objet.



La police anglaise a finalement abandonné ses poursuites il y a un an mais la réputation du joueur en a pris un coup. Le Mancunien est parti se faire oublier en Espagne… ou pas.





