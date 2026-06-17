Kaffrine : plus de 250 moutons retrouvés morts, les éleveurs suspectent un aliment de bétail contaminé

Une importante mortalité de bétail est signalée dans la région de Kaffrine, où plus de 250 moutons auraient péri après avoir consommé un nouvel aliment pour bétail. Les éleveurs locaux alertent sur une possible contamination du produit et appellent à l’ouverture d’une enquête urgente, ainsi qu’à une indemnisation des pertes subies.



Selon la Rfm, plusieurs éleveurs ont indiqué que les premiers symptômes sont apparus quelques heures seulement après que les moutons ont consommé l’aliment. D’après eux, les bétails auraient souffert de ballonnements, de difficultés respiratoires et de faiblesse générale. La situation s’est rapidement aggravée, entraînant la mort de nombreux animaux.



Les pertes sont jugées considérables par les producteurs, évaluant les pertes à plusieurs millions de FCFA. Pour ces familles, cette mortalité représente un coup dur, car elle touche le fruit de plusieurs années d’investissement dans l’élevage.



Face à cette situation, les éleveurs réclament la descente des services de l’élevage afin de procéder à des prélèvements et déterminer les causes exactes de ce drame. Ils demandent également un renforcement du contrôle de la qualité des aliments destinés au bétail sur le marché.



Plusieurs éleveurs redoutent une propagation du phénomène à d’autres cheptels, ce qui pourrait aggraver davantage les pertes économiques et fragiliser les moyens de subsistance des éleveurs.