Réduction de la dépendance aux engrais : un investissement de 7 milliards de dollars pour Dangote

Le groupe Dangote, en partenariat avec l'Africa Finance Corporation (AFC), franchit une étape décisive de son expansion industrielle avec un programme global de 7 milliards de dollars, environ 3 960 milliards FCFA, dont une première tranche de 600 millions de dollars, soit 339,5 milliards FCFA vient d'être actée par l'AFC, selon une publication officielle du groupe sur le réseau social X.



Ce financement, destiné à la société holding GreenView Fertilizer Corporation, vise à tripler la capacité de production du complexe d'Ibeju Lekki au Nigeria pour atteindre 9 millions de tonnes par an et à bâtir une nouvelle usine d'urée en Éthiopie.



Selon Aliko Dangote, ce déploiement massif constitue un « moteur majeur de la croissance économique nationale » qui devrait générer plus de 4 milliards de dollars soit 2 263 milliards FCFA de revenus annuels à l'exportation d'ici trois ans.



Pour le conglomérat, cet investissement dépasse la simple logique industrielle : il vise à instaurer « les fondations d'une résilience agricole à long terme » face aux crises climatiques et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales.