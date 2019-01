Ghana : Le journaliste Ahmed Hussein-Suale inhumé, la FIFA réclame justice

Ahmed Hussein-Suale a été enterré selon les traditions musulmanes. Les funérailles ont eu lieu à la mosquée centrale Madina sitôt après les prières de Jumah.



Suite à l’assassinat du journaliste, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a déclaré être extrêmement troublée et attristée par la mort du journaliste Ahmed Hussein-Suale. Elle a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et est convaincue que les auteurs du crime odieux seront arrêtés et répondront de leur forfait devant la loi.



Ahmed Hussein-Suale a été abattu par balles dans la soirée du mercredi dernier a Accra alors qu’il rentrait chez lui. Il faisait partie de l’équipe de reporters infiltrés dirigée par le célèbre Anas Aremeyaw Anas, dont le film, #Number12, avait fait éclater l’an dernier un vaste scandale de corruption et de matchs truqués dans le football africain.



Parmi les centaines de personnes venues à la mosquée et au cimetière de Madina, on pouvait noter la présence du journaliste d’investigation Anas Aremeyaw Anas et son équipe de Tiger Eye PI. Des membres du gouvernement ghanéens dont le ministre de l'Information, Kojo Oppong Nkrumah, et son adjoint, Pius Enam Hadzide et des membres du parti de l’opposition NDC ont pris part aux cérémonies.