Ghana : le corps de Christian Atsu arrivé à Accra

La dépouille de l'ancien footballeur international ghanéen Christian Atsu, décédé lors d'un tremblement de terre dévastateur en Turquie, a été rapatriée par avion dimanche.



Christian Atsu, 31 ans, a été victime du tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a secoué la Turquie et la Syrie le 6 février.



Le séisme a fait plus de 44 000 victimes dans les deux pays.



"Le drame qui s'est produit en Turquie il y a environ une semaine est une tragédie dévastatrice. Et nous avons prié anxieusement, nerveusement, pour que le frère Christian Atsu soit retrouvé vivant." a déclaré le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia.



"La famille du football se tiendra aux côtés de la famille et même le gouvernement du Ghana pour qu'ensemble nous donnions un enterrement digne de ce nom à notre star qui a apporté de la joie dans nos cœurs." a expliqué Prince Ofori, un partisan du Nouveau Parti Patriotique ghanéen.



Selon les premières informations, l'ancien joueur de Chelsea et de Newcastle avait été secouru un jour après le séisme, mais ces informations se sont révélées fausses et son corps a finalement été retrouvé samedi.



Le frère aîné et la sœur jumelle d'Atsu étaient présents sur le lieu du sauvetage lorsque son corps a été retrouvé.



Sa veuve Marie-Claire Rupio et leurs trois enfants étaient dans les tribunes de St James' Park samedi pour rendre hommage au joueur avant le match de Premier League de Newcastle contre Liverpool.