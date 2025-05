« Gifle » ou « moment de complicité » ? Ce que l’on sait de la vidéo de Brigitte et Emmanuel Macron arrivant au Viêt Nam

Une vidéo, captée par plusieurs agences de presse étrangères, montre la Première dame repousser Emmanuel Macron au niveau du visage à la sortie de l’avion présidentiel à Hanoï, au Viêt Nam, ce dimanche soir. Une séquence qui suscite des commentaires.



La vidéo est devenue virale. On y voit Emmanuel Macron semblant se prendre une « gifle » à la figure, donnée par Brigitte Macron, dont on voit que le bras, à l’arrivée de l’avion présidentiel au Viêt Nam, dans le cadre d’une visite officielle. Que s’est-il donc passé sur le tarmac de Hanoï ? Voici ce que l’on sait.



Une descente mouvementée

Les réseaux sociaux commentent depuis quelques heures à tout-va une image prise au vif au moment de l’ouverture de la porte de l’aéronef. Le couple présidentiel a été filmé dans un échange « houleux ». Les images, enregistrées notamment par l’agence Associated Press, montrent Emmanuel Macron se faire repousser au niveau du visage et du menton par son épouse, dont on ne distingue que le bras et la veste rouge.



Ensuite, le chef de l’État et son épouse descendent ensemble sur le tarmac pour rejoindre les officiels vietnamiens qui les attendent. En haut des marches, Emmanuel Macron amorce un mouvement pour proposer son bras à la « Première dame », mais cette dernière ne semble pas y prêter attention.



La séquence a été rapidement repérée et reprise par les réseaux sociaux. Ceux de la chaîne prorusse Russia Today ont été particulièrement actifs en diffusant massivement ces images, reprises également par de nombreux comptes labellisés extrême droite en France.



« Ce n’est même pas une gifle… », la réponse de l’Élysée

L’Élysée a d’abord démenti la véracité des images, suggérant une vidéo générée par IA, avant qu’elles ne soient authentifiées. « C‘était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant », a dans un second temps commenté un proche d’Emmanuel Macron, auprès des journalistes qui suivent la tournée.



« C‘est un moment de complicité. Il n’en suffisait pas plus pour donner du grain à moudre aux complotistes », a-t-on ajouté de même source. « Russia Today et leurs copains sautent dessus », ajoutait même un conseiller élyséen.



Ce lundi matin, pas de panique au « château » malgré l’engouement pour la vidéo et l’agitation médiatique. Le couple présidentiel serait habitué de ces moments facétieux. Emmanuel Macron « adore faire des blagues visant son épouse avant ce genre de moments où ils vont débuter une séquence officielle. Et elle réagit toujours comme ça », nous confie l’entourage présidentiel.