GiletsJaunes: premiers affrontements notés à Paris pour le 18e rassemblement

Le climat est bien différent des précédents rassemblements. Dès ce samedi matin, autour de 11 heures, des affrontements étaient en cours entre les forces de l'ordre et un mélange de gilets jaunes et de black blocs, près de la place des Ternes. Des barricades ont notamment été installées en plein milieu de la route avenue Niel. La gendarmerie a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau.



Une vingtaine d'interpellations ont déjà eu lieu dans la capitale, selon la préfecture de police de Paris. Cela signifie que les policiers ont, selon toute vraisemblance, trouvé des objets potentiellement dangereux en procédant à des fouilles à la sortie des gares, où des centaines de gilets jaunes se sont retrouvés pour ensuite se rendre aux divers points de ralliement, la plupart non déclarés à la préfecture, ou que des manifestants ont été arrêtés lors des heurts.



Une journée cruciale

Espérant un "regain de mobilisation", la date a été annoncée depuis plusieurs semaines comme une journée cruciale, et ce alors que le nombre de manifestants est en baisse constante ces dernières semaines.



Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, sans cesse contestés par les "gilets jaunes", ils étaient 28.600 manifestants en France pour l'acte 17, soit dix fois moins que les 282.000 du 17 novembre lors de l'acte inaugural du mouvement.



