Gitega, future capitale du Burundi

Le gouvernement a adopté le projet de loi qui sera soumis au parlement.



L'Agence France Presse a indiqué que l'annonce a été faite sur son compte twitter, par le porte-parole du gouvernement.



Selon le projet, Gitega deviendra la capitale politique dès le début de l'année prochaine.



La ville avec ses trois cent mille habitants, va désormais accueillir les conseils des ministres et certains ministères s'y installeront.



Toutefois, Bujumbura, plus d'un million d'habitants, restera la capitale économique.



Ce schéma est le même que connaissent d'autres pays tels que le Bénin avec Porto-Novo comme capitale politique et Cotonou, l'économique.



La Côte d'Ivoire a Yamoussoukro capitale politique, Abidjan capitale économique.



Au Nigeria, c'est Abuja et Lagos qui se partagent les mêmes titres.