Glissade contre Chelsea en 2014: Demba Ba affole Twitter en remuant le couteau dans la plaie de Steven Gerrard

Dans le football, comme dans tout autre sport, il y a des gestes ou des actions qui restent dans les annales. Celles qui font basculer des matches, des championnats, voire même les carrières des joueurs.La glissade "fatale" du capitaine emblématique des Reds le 27 avril 2014, alors que Liverpool avait les cartes en main pour remporter le titre de Premier League qui le fuyait, occupe certainement une bonne place dans le Top 3 des gestes à maudire pour un joueur de football professionnel.Ce jour-là, en perdant l'équilibre sur une passe latérale de Mamadou Sakho alors qu'il était en position de dernier défenseur, l'actuel entraîneur des Rangers FC a laissé Demba Ba aller marquer le but qui éloignait son équipe du titre.Près de six ans après, le Sénégalais semble toujours savourer ce faux-pas qui a douché toute la Mersey en un après-midi. Citant une publication du magazine 433 sur Twitter, qui met en scène la glissade d'un joueur de Futsal qui débouche sur un ratage exprès de son adversaire (par fair-play) et qui demande en anglais :"Qu'aurais-tu fait ?", l'actuel attaquant d'İstanbul Başakşehir (Turquie) répond : "Score (marquer)"Suffisant pour ameuter la twittosphère. Plus de 2000 commentaires, plus de 21 mille Retweets et plus de 27 mille Like (au moment où ces lignes sont publiées). Gerrard ne va certainement pas apprécier...