Global Mercy : Macky Sall prendra en charge les salaires du personnel sénégalais

Le plus grand navire hôpital civil au monde a été inauguré ce jeudi à Dakar sous la présidence du Docteur Serigne Gueye Diop, ministre conseiller représentant du président de la République Macky Sall. Un honneur pour le Chef de l’Etat de voir que le Sénégal a été choisi pour l’inauguration de ce bateau Global Mercy. Le président de la République a décidé de donner 30 bœufs tous les mois pour la nourriture du personnel de Mercy Ships et compte également prendre en charge le salaire de tout le personnel sénégalais à bord du bateau.



« Le président de la République s’est dit très honoré que le Sénégal a été choisi pour l’inauguration de ce bateau Global Mercy. Il a engagé tout le gouvernement à mettre tous les efforts ensemble pour accueillir ce bateau dans de meilleures conditions. La première décision, c’était d’abord de contribuer à l’alimentation du personnel. Vous savez ce bateau, c’est 1000 personnes, 1000 repars par jour. Mais aussi, il y a 200 personnels Sénégalais, aussi les malades et leurs accompagnants. Le président de la République a décidé de donner 30 bœufs tous les mois pour la nourriture du personnel de Mercy Ships. Il apportera le salaire de tout le personnel sénégalais qui est bord du bateau », a déclaré Docteur Serigne Gueye Diop, ministre conseiller auprès du président de la République.



Selon lui, c’est plus de 1000 chirurgies que le bateau peut faire par mois ou tous les deux mois et ils vont rester ici en 2023 qu’en 2024.



Dr Rokaya Thiam, Présidente de l’Alliance pour les Soins Palliatifs du Sénégal (ASPASEN) a créé une association qui donne des soins gratuits à domicile pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans les structures de santé. « Nous avons ressemant ouvertes une maison de bénévole ou nous accueillons les malades et les familles pour les accompagner en terme de prise en charge de la douleur au plan psychologique et aussi sur le plan spirituel. Ces maladies de longue durée fragilisent psychologiquement et économique, parce qu’au bout d’un certain temps, les familles sont épuisées sur tous les plans. La collaboration continue sous la forme d’un mentorat. Nous allons sur le terrain pour faire des soins palliatifs », dit-elle.



Le Pasteur Mignane Ndour de l'église Assemblée de Dieu Temple des nations de Baobab est venu apporter son témoignage à cette occasion. Selon lui, à l’époque, toute la partie gauche de ses lèvres était déjà « pourrie ». « On m'a enlevé toute cette partie. Et j’ai grandi dans la honte de la famille. Jusqu'à un jour, on m'a amené à l’école. Par la grâce de Dieu, j’ai pu continuer jusqu'à l’université. J’avais gardé cela jusqu’en 1993, à l’arrivée du bateau, je faisais partir de ceux qui ont été sélectionné pour faire mon opération dans le bateau… Aujourd’hui, je voyage à travers le monde pour témoigner de la faveur et de la grâce de Dieu. Et je continue à prier pour les enfants qui vivent avec un handicap et qui n’ont pas la chance d’être opéré par ce bateau », a témoigné le Pasteur Mignane Ndour.



À cause du Covid-19, le bateau avait laissé derrière elle plus de 900 patients



Eric Diatta quant à lui, soutient que depuis 2019, il travaille comme membre d’équipage avec l’équipe de la sélection. Il est chargé de la coordination de la sélection des patients. « Nous collaborons avec le gouvernement à travers le ministère de la Santé pour sélectionner les patients. Et nous nous sommes déplacés dans toutes les régions du Sénégal pour sélectionner les patients. Mais avant d’y arriver un travail en amont a été fait par le ministère et les médecins-chefs qui représentent le ministère et les centres de santé. Ils étaient 1500 en 2019. À cause du Covid-19, le bateau est parti laissant derrière elle plus de 900 patients qui attendaient. Et au mois de février, le bateau est pu revenir. Le Global Mercy en matière de capacité fait deux Africa Mercy. Il est là pour le transfert de capacité, former le personnels médicales, les Docteurs, les infirmiers, les chirurgiens. Pour le moment, il doit repartir pour revenir en février 2023 pour maintenant relever Africa Mercy qui doit repartir pour se faire renouveler tous les matériaux à bord. Le Global Mercy est le plus grand navire Hôpital civil au monde », a indiqué Eric Diatta.



6 % d'interventions chirurgicales sont réalisées dans les pays les plus pauvres sur les 313 millions dans le monde



Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale basée sur des valeurs chrétiennes qui travaille dans les pays à faibles et moyens revenus d'Afrique. Il déploie ses navires hôpitaux pour fournir des soins médicaux directs aux patients ayant des besoins chirurgicaux non satisfaits et travaille avec les pays hôtes pour renforcer les systèmes de santé existants et améliorer l'accès à des soins de santé de qualité pour tous. Sur les 313 millions d'interventions chirurgicales effectuées chaque année dans le monde, seulement 6 % sont réalisées dans les pays les plus pauvres, où vit plus d'un tiers de la population mondiale. Depuis sa création en 1978, plus de 2,86 millions de personnes ont bénéficié des soins proposés par Mercy Ships. L'ONG travaille en partenariat avec les pays pour apporter espoir et guérison à ceux qui n'ont pas accès à des soins chirurgicaux fiables.