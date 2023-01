Golf Sud : un employé de l’Onas tué par un engin sur un chantier, le conducteur déféré

Les travaux de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) effectués au niveau du croisement de Cambérène ont viré à une tragédie. Le quotidien « Les Echos », renseigne qu'un des employés de ladite entreprise connu sous le nom d’A. Sarr a été mortellement percuté par un engin Poclain qui faisait des manœuvres sur le chantier. Le conducteur a été déféré pour « homicide involontaire ».



Les faits se sont déroulés le 12 janvier dernier. Relatant le film du drame, le journal déclare que la victime A. Sarr, se trouvait sur le chantier, lorsque soudain, M. Hanne, conducteur d’engin de type Poclain, est arrivé et a embarqué à bord. Apercevant ses collègues allongés sous un gros porteur, il leur demande de lui céder le passage. Ainsi, croyant avoir la voie libre, M. Hanne a démarré l’engin.



L’employé A. Sarr qui était toujours dans les parages, est tombé par accident au sol et s’est retrouvé sous le gros porteur qui lui passe dessus sans s’en rendre compte. Les autres employés qui ont assisté à la scène ont poussé des cris afin d’alerter le conducteur.



L’alerte a été vite donnée sur le chantier. Dans une panique totale, les employés et des responsables ont tenté d’extirper A. Sarr qui était coincé sous l’engin. Une fois réussi, ils l’ont évacué dans un centre hospitalier. Mais, après son admission il a succombé à ses blessures.



Informés, les hommes du commissariat de Golf Sud se sont rendus sur les lieux du drame pour effectuer des constatations d’usage. Suite à cela ils ont convoqué le conducteur M. Hanne qui a été placé en garde à vue et présenté devant le procureur du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye pour « homicide involontaire ».