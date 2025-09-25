Golf Sud : une opération de déguerpissement menée aux abords du BRT

Le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud (dans le département de Guédiawaye) avec le renfort du Commissariat central de Guédiawaye (au nord de Dakar), a mené une importante opération de déguerpissement hier mercredi 24 septembre 2025 sur plusieurs axes de la localité, afin de libérer l’espace public et de renforcer la sécurité.



Selon la police nationale dans un poste sur Facebook, l’opération s’est concentrée sur plusieurs zones stratégiques à savoir les abords du Bus Rapid Transit (BRT), les environs de la clinique Kandji ainsi que les axes qui ont longé le tracé du transport rapide. Ces espaces sont depuis longtemps occupés de manière anarchique, ce qui acompliqué la circulation, gêné le passage des piétons et constitué un risque pour la sécurité publique.



Les forces de l’ordre ont été déployées de manière coordonnée, avec des équipes issues à la fois du Commissariat d’arrondissement de Golf Sud et du Commissariat central de Guédiawaye. L’opération s’est déroulée dans le calme, sans problèmes et s’est terminée à 18h15.



Le sous-préfet de Sam Notaire et le Commissaire d’arrondissement de Golf Sud ont supervisé cette action, témoignant ainsi une coordination entre les autorités administratives et les forces de sécurité.