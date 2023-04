Gorgui Sy Dieng candidat au comité directeur de la FSBB

Gorgui Sy Dieng, président du club de basket de Kébémer, est candidat au Comité directeur de la Fédération sénégalaise de basket (FSBB). Bien qu’étant capitaine de l’équipe nationale, il détient une licence de dirigeant et peut donc se présenter.



Selon le quotidien sportif Record qui donne la nouvelle, plus de cinquante demandes de candidatures ont été enregistrées pour le Comité directeur



D’autres candidats, tels que Maïmouna Mbengue (présidente de la JA) et Cheikh Diop (président de l’AS Douanes), ainsi que de grands clubs comme le DUC et Ville de Dakar, ont également déposé leur candidature.



Cependant, Me Babacar Ndiaye pourrait être le seul candidat à la présidence de la FSBB, car la Convergence pour le Renouveau du Basket Sénégalais (CRBS) et l’Union des Basketteurs et Basketteuses du Sénégal (UBBS) ont décidé de ne pas présenter de candidat faute d’un comité électoral autonome. L’Assemblée générale de la FSBB aura lieu le 6 mai prochain.