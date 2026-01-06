Goudomp : l’érection du pont de Témento relancée comme priorité en 2026

Le maire de Goudomp, Malang Vieux Cissé, a une nouvelle fois appelé à la mobilisation générale afin que ce projet structurant soit réalisé dans les plus brefs délais. « Nous devons tous nous battre ensemble pour que Goudomp soit désenclavé », a-t-il lancé au micro des confrères de la radio locale Pkumel FM. Pour l’édile, l’enjeu est clair : « Tant que ce pont n’est pas réalisé, notre département restera enclavé », a-t-il insisté.

Au-delà de la mobilité, l’autorité municipale met en avant les perspectives de développement qu’offre la zone. « Nous avons un réel potentiel de développement économique qui, si nous réussissons le désenclavement, nous réussissons le développement de notre localité aux potentiels agricoles, commerciaux et halieutiques énormes », a souligné Malang Vieux Cissé.

Sur le plan social, les populations continuent de payer un lourd tribut à cette situation. Bien que l’hôpital de niveau 3 soit implanté à Sédhiou, à une vingtaine de kilomètres seulement, il reste difficilement accessible pour les habitants du Balantacounda. Les malades sont ainsi contraints d’être évacués vers Ziguinchor, distant d’environ 80 kilomètres, une situation qualifiée d’« anormale » par plusieurs acteurs locaux.

Le secteur économique n’est pas en reste. « Les six bananeraies que compte le département de Goudomp éprouvent d’énormes difficultés à écouler leurs productions », a déploré un acteur de la filière, pointant du doigt l’absence d’infrastructures de franchissement adaptées.

Face à ce tableau, les populations et les autorités locales espèrent que l’année 2026 marquera un tournant décisif pour la concrétisation du pont de Témento, perçu comme la clé du désenclavement et du développement durable du département de Goudomp.

La doléance relative à l’érection du pont de Témento, dans le département de Goudomp, est remise au goût du jour en ce début d’année 2026. Une revendication ancienne des populations du Balantacounda, qui continuent de subir les conséquences de l’enclavement de leur territoire.