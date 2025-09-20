Goudomp : les producteurs saluent l’interdiction des bananes importées

La récente mesure d’interdiction des bananes sur les marchés locaux a été accueillie avec enthousiasme par la fédération départementale des producteurs de Goudomp (sud). Pour son président, Sylvain Diatta, cette décision marque un tournant décisif pour l’avenir de la filière banane dans la région.



« Nous subissons des pertes énormes faute de clients. Avec cette mesure, nous allons pouvoir écouler nos productions dans notre propre marché », a-t-il déclaré, exprimant un soulagement partagé par l’ensemble des producteurs.



Selon lui, cette protection du marché intérieur constitue une opportunité pour redynamiser la filière, créer davantage de revenus pour les producteurs et maintenir des emplois dans la zone. Toutefois, le président de la fédération souligne la nécessité d’un accompagnement pour relever les défis techniques auxquels sont confrontées les exploitations.



« Nous sollicitons l’appui de l’État ou des ONG afin de remplacer les équipements d’irrigation fonctionnant au gasoil par des équipements solaires. Cela permettrait d’atténuer les charges de fonctionnement des bananeraies et de rendre nos exploitations plus durables », a-t-il plaidé.



Avec cette mesure, les producteurs de Goudomp espèrent désormais tourner la page des pertes répétées et bâtir une filière compétitive et respectueuse de l’environnement.