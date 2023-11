Gouvernance au Sénégal et mobilisation des ressources : echange entre le ministre des Finances et le Forum civil

À l'issue de la rencontre, M. Seck a salué la visite du ministre. « Nous remercions le Ministre des Finances et du Budget, M. Mamadou Moustapha Bâ , d'être passé au Forum Civil, ce qui a permis de larges échanges sur la mobilisation des ressources et le financement des dépenses publiques . Merci pour sa disponibilité et son ouverture » s’est réjoui le coordonnateur National du forum civil/ section Transparency qui affirme avoir particulièrement évoqué ces questions et remercie pour son ouverture.

Le ministre des Finances et du budget, Mamadou Moustapha Bâ a fait le déplacement au Forum Civil mercredi. Des discussions ont eu lieu entre lui et Birahim Seck, le coordonnateur sur les questions de gouvernance au Sénégal, mais également de la mobilisation des ressources qui demeurent des questions qui cruciales.