Gouvernance de la pêche artisanale : Amy Mara Dièye promet de renforcer la place des femmes

La ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Amy Mara Dièye, a reçu les représentantes du Réseau des Femmes de la Pêche artisanale du Sénégal (REFEPAS), conduites par leur présidente, Diaba Diop. Selon le ministère, cette rencontre a permis d'échanger sur les principaux défis auxquels font face les femmes du secteur.



Selon la même source, les discussions ont porté notamment sur l'accès aux équipements, la mobilité vers les îles, le renforcement de leur représentation dans les instances de gouvernance, ainsi que l'amélioration de leurs conditions de travail.



À cette occasion, la ministre a exprimé sa volonté de renforcer la place des femmes dans la gouvernance de la pêche artisanale, de consolider le dialogue avec les acteurs du secteur et d'accompagner, dans une démarche concertée, les initiatives portées par le REFEPAS.