Gouvernance inclusive des ressources pétrolières et gazières au Sénégal : Un Document de plaidoyer mis à la disposition de tous

Le 25 juillet 2018, une journée d’échanges et de réflexion s’est tenue au Gorée Institute sur le thème : « Les défis et les enjeux du dialogue inclusif sur les questions relatives à la gestion des ressources pétrolières et gazières au Sénégal ». Le Centre pour la Démocratie, le Développement et la Culture en Afrique, en collaboration avec le Réseau Parlementaire pour la bonne Gouvernance des Ressources Minières (RGM) et l’Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Economiques en Afrique (OSIDEA), a réussi à regrouper les acteurs du secteur minier pour un dialogue inclusif sur les questions nationales relatives à la gouvernance, à la transparence et à la reddition des comptes dans le secteur des ressources minières. A l’issue de cette journée, il a été produit un « Document de plaidoyer pour une Gouvernance inclusive des ressources pétrolières et gazières au Sénégal ». Ledit document fait un état des lieux de l’amélioration de la gouvernabilité du secteur des ressources minérales par rapport au cadre juridique et institutionnel de gestion des ressources pétrolières et gazières et le renforcement de la transparence et de la lutte contre la corruption. Le texte produit au sortir de la journée de réflexion fait également le point sur la maximisation des revenus générés par l’exploitation des ressources pétrolières et gazières pour une répartition équitable de ces profits.



Ainsi, par la réflexion, la facilitation du dialogue et le renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des ressources pétrolières et gazières, le Gorée Institute contribue à mettre le potentiel minier sénégalais au service du développement durable, de la stabilité, de la justice sociale et du bien-être du peuple sénégalais. Le document déjà envoyé aux institutions nationales (Assemblée nationale, HCCT, CESE, HCDS), aux organisations internationales (CN-ITIE, Délégations, ambassades) et aux ministères est téléchargeable sur le site de l’Institut.