Gouvernement face à la presse: Oumar Guèye, Diouf Sarr et Moussa Baldé face aux journalistes jeudi

La deuxième conférence de presse du gouvernement qui est aminée par le ministre porte-parole Oumar Guèye se tiendra jeudi à partir de 10 heures au 10e étage du Building administratif Mamadou Dia.



Le ministre Oumar Guèye, porte-parole du gouvernement, ses collègues de la Santé et de l’Action sociale ainsi que celui en charge de l’Agriculture et de l’Equipement rural feront face aux journalistes.



Ils aborderont respectivement « la situation de la pandémie de la Covid-19; la production agricole 2020 et la campagne de commercialisation des produits agricoles 2020-2021 ».