"Gouvernement face à la presse" prévu ce vendredi avec plusieurs sujets au menu

La conférence de presse dénommée « Gouvernement face à la presse » se tient vendredi à 10 heures, à l’Hôtel Terroubi, à Dakar, informe un communiqué du ministre porte-parole du gouvernement, Oumar Gueye.



Oumar Guèye, par ailleurs, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, ses collègues des Finances et du Budget, de l’Éducation nationale, le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion répondront aux questions des journalistes.



Il sera abordé l’impact de la crise ukrainienne sur les hydrocarbures et les denrées de première nécessité, l’effectivité de la mise en œuvre des accords entre le gouvernement et les Syndicats d’Enseignants et l’état de mise en œuvre du programme Xëyu Ndaw Gni, selon le document.



La rencontre avec les médias s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de communication dénommée "Le gouvernement face à la presse" qui se tient en principe tous les 15 jours.