Gouvernement face à la presse: une opération sans charme

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, a animé ce mardi, la première rencontre dénommée « Gouvernement face à la presse », qui va se tenir désormais tous les 15 jours.



Cette rencontre avec les hommes de médias a eu lieu au Bulding administratif, Mamadou Dia, situé au centre-ville de Dakar. Oumar Guèye était accompagné des ministres de l’Intérieur, de la Santé, de l’Agriculture et de l’Equipement rural, de l’Eau et de l’Assainissement, des Pêches et de l’Economie maritime, de l’Environnement, du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, ainsi que le Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur.



Des questions ont été posées aux différents ministres. Les thèmes abordés ont porté, notamment sur l’émigration clandestine, la maladie mystérieuse détectée chez des pêcheurs, la covid19, l’approvisionnement en l’eau à Dakar, l’Emploi des jeunes, la commercialisation du sucre.



La rencontre qui a débuté à 10h00 a pris fin vers 13H00. Trois heures, qui ont été d'une longueur assez ennuyeuse pour beaucoup de journalistes, qui ont préféré quitter la séance d'explication bien avant son terme. Chacun des ministres qui étaient appelés à intervenir, a eu au moins 10mn de temps de parole en français idem en wolof, la langue nationale du pays.