Gouye Mbinde : Deux (2) individus arrêtés pour vol de bétail avec usage d’un moyen de transport

Selon la Police nationale, cette interpellation fait suite à un cas de vol de bétail perpétré dans la nuit du 11 au 12 septembre 2025, au moyen d’un véhicule. En effet, une information a été reçue selon laquelle deux (02) membres présumés de la bande impliquée fréquentaient une dibiterie située à la gare routière de Touba. Une descente effectuée sur les lieux a permis d’appréhender les individus en question.

Interrogés au poste, les mis en cause ont reconnu leur participation au vol de bétail susmentionné. Le véhicule utilisé ainsi que les moutons dérobés ont été saisis et consignés au Poste de Police de Gouye Mbinde.

Les deux individus ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.

Le Poste de Police de Gouye Mbinde a interpellé le 18 septembre deux (2) individus pour association de malfaiteurs et de vol de bétail commis de nuit avec l’usage d’un véhicule.