Grabuges au Tribunal - les gendarmes évacuent par la forces: des militants piétinés- des journalistes brutalisés

La salle 4 du Tribunal hors classe de Dakar a été le théâtre d’une violence indescriptible. Les gendarmes n’ont pas fait dans la dentelle pour évacuer les occupants de la salle comme ordonné par le juge Demba Kandj.



Par la force ils ont poussé la foule vers la porte. Dans la bousculade, beaucoup de gens des femmes notamment sont tombées. Fuyant la brutalité des gendarmes, beaucoup de personnes tombées ont été piétinées. Certaines s’en sont sortis avec des contusions et des blessures.



Les gendarmes n’ont pas voulu d’images ni de témoins. Ainsi, les photographes et journalistes qui ont tenté de prendre des images ont été sérieusement molestés. C’est le cas d’un journaliste de Dakarmatin.com et de Xibaaru. Les cartes mémoires de leur appareil ont été confisquées.



L’Association des Éditeurs et Professionnels de la presse en ligne (APPEL) est saisie. Son président, Ibrahima Lissa Faye s’est fortement indigné encore de cette brutalité des forces de l’ordre. Il compte non seulement dénoncé cela mais surtout saisir les autorités pour que cette «violence gratuite » cesse surtout à l’encontre des journalistes qui ne faisaient que leur travail.



des journalistes brutalisés par les gendarmes. Badges perdus