Grand-Dakar : Imams et mairie s’affrontent sur un terrain litigieux

Un différend oppose les Imams et oulémas du Sénégal à la mairie de Grand-Dakar au sujet d’un terrain situé entre la station EDK et la mosquée Massalikoul Djinan. Selon L’Observateur, les religieux revendiquent la propriété de l’espace et accusent le maire Jean-Baptiste Diouf d’une « tentative d’appropriation » après la démolition d’un mur de clôture et le lancement de travaux sur le site.





La mairie, citée par le quotidien, rejette toute accusation de spoliation. Elle affirme que le terrain fait partie du domaine communal et constitue une voie publique. Elle assure, par ailleurs, n’avoir aucun projet de centre commercial mais plutôt celui de paver l’espace « dans l’intérêt général ».





Pour tenter d’apaiser la tension, la sous-préfecture a demandé aux Imams et oulémas de fournir des documents attestant de leur droit de propriété. En attendant l’issue de la procédure, les deux camps maintiennent fermement leurs positions, souligne L’Observateur.

