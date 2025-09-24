Grand Dakar : deux voleurs démasqués grâce à un téléphone dérobé

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Dakar a interpellé deux individus suspectés d’appartenir à une association de malfaiteurs et d’avoir commis un vol à l’arraché de nuit, avec usage d’un moyen de transport.



L’intervention a eu lieu dans la nuit du 19 septembre 2025, lors d’une opération de sécurisation routière. Les policiers ont contrôlé une motocyclette transportant deux hommes. Une fouille de routine a permis de découvrir un téléphone portable dont la provenance suspecte a immédiatement alerté les forces de l’ordre, rapporte Libération.



Conduits au commissariat pour vérifications, les deux suspects ont vu leur mensonge s’effondrer : les enquêteurs ont réussi à déverrouiller l’appareil et à contacter le frère de la victime. Ce dernier a confirmé que le téléphone avait été dérobé la veille. La victime, alertée, s’est présentée le samedi 20 septembre 2025, où elle a formellement identifié son bien et relaté les conditions du vol.



Face à ces preuves accablantes, les deux mis en cause ont admis les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été déférés au parquet et sont poursuivis pour « association de malfaiteurs » et « vol à l’arraché commis de nuit avec usage d’un moyen de transport ».