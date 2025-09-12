Réseau social
Grand-Dakar : un homme arrêté pour recel de moto

Un individu a été interpellé le 9 septembre 2025 par le commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar pour une affaire de recel. Tout est parti d’une plainte d’un propriétaire de moto, qui avait confié son engin à une personne chargée de faire du vélo-taxi. Cette dernière avait disparu avec le véhicule.

Deux semaines plus tard, le plaignant a aperçu sa moto circulant dans le quartier, conduite par un inconnu. Avec l’appui d’une patrouille de police, il a interpellé le conducteur et l’a conduit au commissariat.
 

Entendu, ce dernier a expliqué que la moto lui avait été prêtée par une tierce personne. Identifié, le suspect a finalement été arrêté. Lors de son audition, il a affirmé avoir acquis l’engin auprès d’un inconnu.
 
Le mis en cause a été déféré devant le parquet. L’enquête se poursuit.

Ndeye Fatou Touré

Vendredi 12 Septembre 2025 - 19:08


