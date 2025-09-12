Grand Dakar : un individu arrêté pour "complicité de vol"

Les éléments du commissariat d'arrondissement de Grand Dakar ont procédé à l’interpellation d’un individu, le 8 septembre dernier, lors d'une patrouille dans le secteur. L’homme en question a été arrêté en possession de métaux jaunes dont il ne pouvait pas justifier la provenance, selon la police nationale qui donne l’information dans un post sur Facebook.



Les métaux jaunes étaient composés de deux chaînes, sept boucles d'oreilles et une bague. L’enquête auprès d’un spécialiste a permis de savoir que les bijoux étaient en or.



Lors de son interrogatoire, l'homme a fini par avouer qu'il avait reçu les bijoux d'une fille qu’il a raconté il y a deux semaines sur le réseau social Snapchat et que la jeune fille lui avait proposé de voler les bijoux en or de sa mère à l'occasion du "Maouloud" pour les lui donner. Il a également révélé qu’il devait ensuite se charger de les revendre à Dakar.



Toujours selon la police, la victime a été identifiée et le butin a été évalué à plus de 2.000.000 FCFA. Le mis en cause a finalement été déféré devant le parquet pour "complicité de vol".



L'enquête suit son cours pour mettre la lumière sur cette affaire.